Врачи Сургута сохранили жизнь маме и новорожденной девочке

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства провели сложную операцию молодой пациентке с тяжелым осложнением беременности. Медикам удалось сохранить жизнь матери и ребенку, а также репродуктивную функцию женщины, рассказали в пресс-службе медучреждения.

В центр поступила 34-летняя жительница Сургута. Ранее, в 2014 году, женщине уже делали кесарево сечение. Во время новой беременности у пациентки диагностировали центральное предлежание плаценты с врастанием – одно из самых опасных осложнений в акушерстве, которое угрожает жизни и матери, и ребенка.

Во время операции врачи применили высокотехнологичные методы – эмболизацию и реинфузию крови. Это позволило минимизировать кровопотерю и сохранить женщине репродуктивную функцию.

Операция завершилась успешно – у сургутянки родилась девочка весом 2 590 граммов и ростом 50 сантиметров.