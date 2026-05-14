В Сургуте проект детской школы искусств в 25-м микрорайоне подготовят к осени

В Сургуте к концу августа — началу сентября должны подготовить проект детской школы искусств в 25-м микрорайоне. Об этом сообщил депутат думы Югры Ринат Айсин. По его словам, будущий объект планируют разместить на пересечении улицы Югорской и Комсомольского проспекта. Айсин отметил, что занимается этим вопросом с 2018 года и считает школу искусств значимым объектом для всего восточного района города.

В прошлом году депутаты Думы Сургута внесли корректировки в бюджет и предусмотрели 7,5 млн рублей на проектирование детской школы искусств. Сейчас проектировщик ведет работы. После завершения проекта станет понятна предварительная стоимость строительства, а жители смогут ознакомиться с решениями по будущему зданию.

Эту информацию планируют передать правительству Югры. При этом окончательная стоимость объекта будет известна только после государственной экспертизы, куда затем направят проект.

Айсин также сообщил, что администрация Сургута системно работает над включением объекта в государственную программу Югры «Строительство». Потребность в возведении школы искусств с привлечением средств окружного бюджета поддержал департамент культуры региона.

По словам депутата, для восточного района Сургута этот объект необходим и долгожданен. Он выразил надежду, что осенью работа по проекту продвинется дальше.