В Сургутской окружной больнице чествовали ветеранов сестринского дела

Сегодня, 12 мая, отмечается День медицинской сестры. В Сургутской окружной клинической больнице в этот день поздравили сотрудников и ветеранов сестринского дела. В настоящее время в СОКБ работают 1 092 медицинские сестры, рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе медучреждения.

На торжественном мероприятии главный врач больницы Евгений Краснов вручил сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма, а также отдельно отметил ветеранов, которые десятилетиями работали в системе здравоохранения Сургута.

«Сегодня поздравления принимали медицинские сестры, настоящая опора нашей больницы. Порой незаметные, но всегда незаменимые», – отметили в СОКБ.

На мероприятие пригласили сотрудников, проработавших в больнице более 30 лет. Среди них – старшая медицинская сестра гастроэнтерологического отделения Надежда Позднякова со стажем 41 год, старший фельдшер санитарной авиации Наталья Егорова, которая работает в СОКБ более 40 лет, а также старшие медицинские сестры кардиологического, ревматологического, офтальмологического и других отделений.

Праздничное мероприятие сопровождал видеоролик, главным героем которого стала медицинская сестра.