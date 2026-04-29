В Сургуте перекроют дороги и изменят маршруты автобусов 5 мая

В Сургуте 5 мая с 9:00 до 12:30 временно перекроют движение транспорта на ряде центральных улиц. Это связано с подготовкой к празднованию 81-й годовщины Победы, сообщили в администрации города.

Ограничения введут на участке улицы Гагарина ‒ от проезда между домами 24 и 26 до перекрестка с улицей Республики, а также на улице Энгельса ‒ от пересечения с Республикой до улицы Просвещения.

На время перекрытия изменятся маршруты автобусов № 10, 26, 47 и 61. Транспорт направят в объезд по улицам Энергетиков, Майской, Университетской, Дзержинского и бульвару Свободы.

Автобус № 10: при движении от остановки «пос. Финский» проследует через остановочный пункт «пр. Ленина», улицу Энергетиков, остановочный пункт «Дом Советов», бульвар Свободы и остановочный пункт «Энергетиков», после чего вернется на привычный маршрут.

Маршрут № 26: при движении от остановочного комплекса «И. Захарова» пройдет через остановочный пункт «пр. Ленина», улицу Энергетиков, остановочный пункт «Дом Советов», улицу Майскую, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», улицу Дзержинского и остановочный пункт «Дзержинского».

В обратном направлении ‒ от остановки «п. Снежный» ‒ автобус пойдет через остановочный пункт «Дзержинского», улицу Майскую, остановочный пункт «Майская», улицу Энергетиков, остановочный пункт «Энергетиков», улицу Университетскую и остановочный пункт «Россети».

Автобус № 47: от железнодорожного вокзала будет двигаться через остановочный пункт «гостиница Обь», улицу Майскую, остановочный пункт «Майская», улицу Энергетиков, остановочный пункт «Энергетиков», остановочный пункт «Университет», остановочный пункт «Горвоенкомат», улицу Мелик-Карамова и остановочный пункт «Дом творчества юных».

В обратном направлении ‒ от остановки «ЖК на Сайме» ‒ через остановочный пункт «Дом творчества юных», улицу Энергетиков, остановочный пункт «Старый Сургут», остановочный пункт «Дом Советов», улицу Майскую, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», проспект Набережной и остановочный пункт «гостиница Обь».

Маршрут № 61: от остановки «ТРЦ Сити Молл» пройдет через остановку «По требованию», улицу Никольскую, улицу Майскую, остановочный пункт «Майская», улицу Энергетиков, остановочный пункт «Энергетиков», улицу Университетскую и остановочный пункт «Россети».

В обратном направлении ‒ от остановки «пр. Пролетарский» ‒ через остановочный пункт «1000 мелочей», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», улицу Майскую, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», улицу Никольскую, Югорский тракт, остановочный пункт «МФЦ», остановочный пункт «Ледовый дворец» и остановочный пункт «ТРЦ Сити Молл».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.