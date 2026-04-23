В культурном центр «Порт» в Сургуте проведут лекцию о сохранении архитектурного наследия

В Сургуте 25 апреля в культурном центре «Порт» пройдет медиа-лекция «Практики исторического активизма в городах России». Ее проведут исследователи Центра урбанистики Тюменского государственного университета Артём Михалишин и Максим Мочалин, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Медиа-лекция посвящена истории формирования обществ охраны памятников в городах России, участники которых занимаются сохранением архитектурного наследия в городском пространстве. Будут рассмотрены различные практики в этой сфере: сбор средств на реставрационные работы, экскурсии, пешеходные маршруты, фотоколлажи, ведение публикационной деятельности и т.д.», − говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделят наиболее заметным городским сообществам, работающим в этой сфере. Также в ходе встречи поднимут тему изучения и сохранения архитектуры советского модернизма, которая остается актуальной для Сургута.

После лекции слушатели смогут задать вопросы спикерам.

Начало мероприятия в 17:00, вход свободный.

Кстати, накануне в мультимедийном историческом парке «Россия − моя история. Югра» прошла лекция «Сургут − город (без) истории?», посвященная формированию исторического образа города с 1960-х годов, трансформации его идентичности и рискам утраты архитектурного наследия. Подробнее об этих темах и не только − в ближайшее время в интервью СИА-ПРЕСС с городским историком Артёмом Михалишиным.