Клещи «приехали» в Сургут из Москвы, Сочи и Тюменской области

В Сургуте зарегистрировали первые случаи укусов клещей в 2026 году. На сегодняшний день в травмцентр обратились четыре пациента, сообщили в Сургутской травматологической больнице.

По словам врачей, все случаи ‒ завозные. Первый пациент обратился 26 марта после поездки в Москву. Остальные обращения зафиксированы в начале апреля ‒ после поездок в Сочи и Тюменскую область.

«Клещи просыпаются при постоянной температуре +5 градусов. Сейчас пока местных клещей у нас еще нет», ‒ пояснила врач-эпидемиолог Сургутской травмбольницы Олеся Шафикова.

Специалисты отмечают, что у жителей региона есть время подготовиться к сезону активности клещей. В Югре он обычно приходится на май и июнь.

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию от клещевого энцефалита ‒ это наиболее опасное заболевание, которое переносят клещи. Иммунитет после прививки формируется примерно через две недели после второй дозы.

«После этого человек считается защищенным, у него достаточное количество антител в организме, и он может выходить в лесополосу», ‒ уточнила Шафикова.

При этом медики подчеркивают, что даже вакцинация не отменяет мер предосторожности. Клещи могут переносить и другие инфекции, поэтому важно правильно одеваться при выездах на природу и регулярно осматривать себя.

Если клещ уже присосался, его нужно как можно быстрее удалить ‒ самостоятельно или обратившись в травмпункт.

По данным травмцентра, в прошлом году в Сургуте за медицинской помощью после укусов клещей обратились около 470 человек, из них порядка 30 ‒ дети. Было проведено около 330 исследований клещей, и в 111 случаях у них выявили различные инфекции.