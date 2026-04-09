В Сургуте продолжаются рейды по пресечению нелегальной торговли

В Сургуте продолжаются регулярные рейды по выявлению незаконной уличной торговли. Проверки проводятся еженедельно совместно с полицией в разных районах города. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал главный специалист отдела административного контроля контрольного управления администрации города Андрей Гребенюк.

«За 2025 год было составлено 135 протоколов по нелегальной торговле. За первый квартал 2026 года было составлено всего 19 протоколов», – указал он.

По словам специалиста, нелегальные торговые точки в городе остаются, однако их количество меняется в зависимости от сезона. Чаще всего они появляются в период сбора дикоросов и дачного сезона, поэтому с потеплением число таких случаев может вырасти.

Штрафы за незаконную торговлю предусмотрены окружным законодательством. Для физических лиц они составляют от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 5 до 8 тысяч.

Контрольное управление проверяет прежде всего законность размещения нестационарных торговых объектов. Чтобы работать легально, предприниматели должны включить свою точку в утвержденную схему размещения НТО, зарегистрироваться и получить разрешение.

В администрации подчеркивают, что рейды носят не только карательный, но и профилактический характер. С нарушителями проводят разъяснительные беседы и предлагают легализовать деятельность.

«Для того, чтобы привести граждан к порядку, дать им возможность легализоваться, зарегистрироваться. Мы не только их штрафуем, мы проводим беседы, разъясняем законодательство», – пояснил Гребенюк.

Нелегальные точки выявляют как в ходе рейдов, так и по обращениям жителей – через портал администрации и Госуслуги. При необходимости информация передается в полицию и Роспотребнадзор, которые могут проверить качество продукции и при необходимости изъять товар.