Рейс Utair из Уфы ушел в Ханты-Мансийск из-за погоды в аэропорту Сургута

Рейс авиакомпании Utair из Уфы 8 апреля не смог приземлиться в Сургуте и ушел на запасной аэродром в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на транспортную прокуратуру. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения.

Речь идет о рейсе UT426 по маршруту Уфа — Сургут. По данным надзорного ведомства, самолет выполнил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске из-за сильного бокового ветра и обледенения взлетно-посадочной полосы в Сургуте.

Транспортная прокуратура заявила, что проконтролирует соблюдение прав пассажиров при задержке рейса. Ведомство проследит, чтобы авиакомпания предоставила людям положенные в таких случаях услуги.

В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону 8-922-120-60-50 или оставить обращение на электронной платформе.