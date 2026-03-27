Власти Сургута организуют встречу для молодых семей по вопросам жилья и поддержки

В Сургуте 27 марта пройдет мероприятие для молодых семей «Точка роста». Встреча состоится в Семейном многофункциональном центре на улице Лермонтова, 9.
Программа разделена на две части. С 15:00 до 18:00 будут работать консультационные площадки по вопросам жилья, социальной поддержки и другим темам. Участники смогут получить помощь юриста и психолога.
Вторая часть начнется в 18:00 – она пройдет в формате круглого стола.
Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная запись.
Гостей также ждут мастер-классы и неформальное общение.
По вопросам участия можно обратиться по телефону: 35-48-60.