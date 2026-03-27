Суд Югры отменил оправдательный приговор бывшей сургутской чиновнице Марии Ваньковой

Суд отменил оправдательный приговор бывшей главе коммунальной сферы Сургута Марии Ваньковой. Об этом сообщает sitv.ru. Дело будут рассматривать заново в ином составе суда.

Как отмечает издание, прокуратура не согласилась с решением, по которому Ванькову, обвиняемую в получении взяток и превышении должностных полномочий во время работы в окружном фонде капремонта, оставили без наказания.

По версии прокуратуры Югры, с 2016 по 2018 годы, когда Ванькова возглавляла отдел регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, она получала взятки от представителей двух коммерческих организаций. Следствие считает, что за это чиновница не реагировала на нарушения сроков сдачи работ. Речь, как ранее сообщала прокуратура, шла о контрактах на территории Когалыма и Югорска.

После работы в фонде капремонта Мария Ванькова перешла в администрацию Сургута. Сначала она была советником Андрея Филатова, а затем возглавила департамент городского хозяйства. Позже, как напоминает sitv.ru, ее выселяли через суд из служебной квартиры, которую она отказалась освобождать добровольно.