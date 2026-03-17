​Администрация Сургута перекроет участок дороги 20 марта из-за Ураза-байрама

20 марта в Сургуте с 03.00 до 08.00 перекроют движение на нескольких участках дорог из-за мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам. Об этом сообщила администрация Сургута. В мэрии попросили горожан заранее учитывать ограничения при планировании поездок.

Движение закроют на улице Никольской — от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до пересечения с проспектом Набережным. Также ограничения введут на проспекте Набережном — от перекрестка с улицей Дзержинского до улиц Майской и Республики.

На время перекрытия часть городских автобусов пустят в объезд. Изменения затронут маршруты № 22, 26, 28, 28А, 37 и 47.

Автобус № 22 от остановки «ТРЦ Сити Молл» поедет через остановки «Дом Советов», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврора», после чего вернется на обычную схему.

У маршрута № 26 при движении от остановки «И.Захарова» временно добавятся остановки «Центральная библиотека», «ул. Майская», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова» и «Аврора». При движении от остановки «пос. Снежный» автобус проследует через остановки «Аврора», «ул. Бахилова», «Агентство воздушных сообщений», «Энергетиков» и «Тюменьэнерго».

Маршрут № 28 от остановки «ДК Строитель» пустят через «Дом Советов», «Оптику», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова» и «Аврору». Автобус № 28А от той же остановки поедет через «Аврору», «ул. Бахилова», «Агентство воздушных сообщений» и «Энергетиков».

Маршрут № 37 от остановки «Больничный комплекс» пройдет через «Парк нефтяников», улицу Заячий остров, Югорский тракт, улицу Энгельса, проспект Ленина и остановку «Газпром». Автобус № 47 от ЖД вокзала проследует через «Парк нефтяников», улицу Заячий остров, Югорский тракт, улицу Энгельса, улицу Гагарина и остановку «Мемориал славы». При движении от остановки «ЖК на Сайме» он поедет через «Центральную библиотеку», «Майскую», «Оптику», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова», «Аврору», «маг. Восход» и «Больничный комплекс».