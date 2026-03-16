​В Сургуте приостановили торги на застройку микрорайона 27-А

Конкурс на застройку микрорайона 27-А в Сургуте приостановили после обращения

​В Сургуте приостановили торги на застройку микрорайона 27-А
Фото: архив СИА-ПРЕСС

Конкурс на комплексное развитие микрорайона 27-А в Сургуте был приостановлен после обращения одного из потенциальных участников. Жалоба в УФАС по ХМАО-Югре поступила от ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент», входящего в группу компаний «Сибпромстрой».

По информации на конец прошлой недели, УФАС по ХМАО-Югре доводы заявителя не принял и признал жалобу необоснованной, однако выдал предписание администрации Сургута об устранении нарушений. О каких именно нарушениях идет речь ‒ не уточнялось.

Что касается самого обращения со стороны структуры «Сибпромстроя», то, по мнению заявителя, администрация Сургута необоснованно включила в документацию конкурсные условия, которые не предусмотрены действующим законодательством, не являются необходимыми и соразмерными цели конкурса, ограничивают круг потенциальных участников торгов и могут повлечь ограничение конкуренции. Речь идет о следующих требованиях:

– наличие опыта строительства объектов жилищного строительства и установленный минимальный его объем;

– наличие опыта строительства объектов образования;

– подтверждение наличия финансовых средств на банковском счете, необходимых для расселения граждан.

В ГК «Сибпромстрой» считают, что такие условия конкурса дают преимущество крупным федеральным игрокам и существенно ограничивают число потенциальных участников.

Жалоба в Ханты-Мансийском УФАС рассмотрели 10 марта 2026 года, однако результаты пока официально не были обнародованы (по состоянию на конец прошлой недели), а торги остаются приостановленными.

В случае если УФАС признает аргументы «Сибпромстроя» весомыми, администрации Сургута придется изменить условия конкурса и объявить его повторно.

Кроме того, в руководстве группы компаний «Сибпромстрой» отдельно обращают внимание на сам формат проведения торгов. Они объявлены в форме конкурса, тогда как, по мнению компании, более справедливой формой был бы аукцион, при котором победителем становится участник, предложивший наибольшую стоимость за лот. Такой формат, по мнению представителей застройщика, более понятен, прозрачен и выгоден для бюджета.

К примеру, в Тюмени на сегодняшний день прошло уже не менее 27 торгов на комплексное освоение территорий, и все они – без исключения – проводились именно в форме аукционов.

Напомним, конкурс на КРТ микрорайона 27-А Сургута (квартал КСК «Геолог») стартовал 9 февраля. В течение максимум 15 лет инвестор должен будет снести расположенный здесь частный сектор, а на его месте построить высотные дома, социальные объекты и благоустроить два сквера.

Кроме того, на днях стало известно о победе группы компаний «Сибпромстрой» в конкурсе на застройку Ядра центра Сургута. Ранее соучредитель компании Николай Сторожук публично заявлял о готовности застройщика выйти на рынок жилья премиум-класса, а также о наличии у ГК «Сибпромстрой» необходимых для этого ресурсов.


  1. ​Тюменская область принимает Чемпионат России по биатлону 556
  2. ​В Тюменской области развивают сельский туризм 531
  3. ​В тюменском колледже открыли новую специальность под запрос конкретного работодателя 480
  4. ​Тобольск принял форум «Укрепление единства народов России: региональные и муниципальные практики» 454
  5. Свой пост покидает бессменный руководитель сургутского аэропорта 436
  6. ​В Сургуте приостановили торги на застройку микрорайона 27-А 413
  7. ​Конституционный суд РФ запретил налоговой допрашивать проверяемых как свидетелей по их же делу 288
  8. ​В аэропорту Сургута задержали рейсы в Уфу из-за сильного тумана 281
  9. В разных районах Сургута на неделю ухудшится качество воды. А где-то она вообще пропадет 259
  10. ​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с максимальным грейсом 233
  1. ​Медицина для правильных 1862
  2. Цветы с топором 1860
  3. В Сургуте водитель сливал нечистоты на Заячьем острове. Его поймали 1768
  4. Суд по уголовному делу против экс-главы Андрея Филатова пройдет в Сургуте. Его с сообщниками подозревают в получении 130 млн рублей 1465
  5. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 1397
  6. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 1350
  7. ​Очерки провинциальной жизни. Юрий Шеров // ONLINE 1318
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 марта? // АФИША 1307
  9. В Сургуте уволили сотрудницу муниципального учреждения. Ее обвиняют во взятках 1284
  10. Правительство Югры продлило выплаты участникам СВО и упростило подачу заявлений 1204
  1. ​Маленькое напоминание 10416
  2. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8383
  3. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 5569
  4. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3752
  5. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 3559
  6. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3275
  7. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 2896
  8. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 2882
  9. ​В Сургуте на пяти улицах отключат свет с 2 по 6 марта 2719
  10. ​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят 2660

