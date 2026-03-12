​Власти Сургутского района договариваются с Эрмитажем о выставках и развитии «Барсовой Горы»

В Югру впервые могут привезти подлинные экспонаты из Государственного Эрмитажа. О такой возможности власти Сургутского района договариваются с руководством крупнейшего музея России в рамках сотрудничества по развитию музея «Барсова Гора», сообщает sitv.ru.

Речь идет, в частности, об организации тематической выставки, посвященной жизни северян в эпоху Средневековья. Проект будущего музейного кластера власти Сургутского района представили специалистам Эрмитажа во время визита в Санкт-Петербург.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, что руководство Эрмитажа высоко оценило подход югорских специалистов к историческому наследию. «Я позволю себе привести слова Михаила Борисовича Пиотровского, который практически дословно сказал, что очень редко можно в наше непростое время встретить такое чуткое, трепетное отношение к историческому наследию. Было видно, что им понравился наш проект», — отметил он.

Музей «Барсова Гора» открылся чуть больше двух месяцев назад. Здесь посетители могут познакомиться с природой и историей территории, увидеть останки ископаемых животных, которые населяли Барсовское урочище миллионы лет назад, а также узнать больше о прошлом этой местности. Возраст Барсовой Горы оценивается более чем в девять тысяч лет.

Власти района начали развивать эту территорию еще в 2018 году. Позже там появилась археологическая тропа «Человечность», а в 2025 году комплекс дополнил современный музей. В дальнейших планах — строительство конгресс-холла и мультимедийного центра, который должен стать научной площадкой.

По словам Андрея Трубецкого, задача заключается не только в создании современного музея, но и в том, чтобы сделать его заметной точкой на музейной карте страны.

Как рассказал начальник управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон, сотрудничество с Эрмитажем может включать не только совместные выставки, но и проведение научных форумов, лекций и мастер-классов для музейного сообщества региона. По его словам, это поможет комплексу стать центром научного и музейного развития округа.

Подписать соглашение стороны планируют до конца весны. При этом в районе подчеркивают, что даже без внешней поддержки намерены продолжать реализацию проекта. Власти рассчитывают, что к 2028 году в Сургутском районе появится первый музейно-исторический кластер.