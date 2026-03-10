Почти 40 женщин экстренно обратились в Кардиоцентр Сургута в праздничные дни

В праздничные выходные, с 7 по 9 марта, в Кардиоцентр Сургута за экстренной помощью обратились 90 человек, из которых 38 – женщины. Шестнадцать пациенток были госпитализированы для дальнейшего лечения в стационар. Самой старшей из них – 90 лет, указали в пресс-службе медучреждения.

Остальным женщинам оказали помощь в палатах приемного отделения: провели необходимые обследования и медикаментозную терапию для стабилизации состояния.

Основными причинами обращений стали острый коронарный синдром, нарушения ритма сердца, гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность.

По экстренным показаниям рентгенхирурги выполнили 12 коронарографий и операций стентирования сосудов, питающих миокард.

Стоит отметить, что в праздничные дни помощь получили не только жители Сургута и Сургутского района, но и пациенты из других регионов России, в том числе из Москвы.