Власти Сургута призвали жителей соблюдать осторожность из-за угрозы схода снега и наледи с крыш

Власти Сургута предупредили об опасности схода снега и наледи с крыш и напомнили правила безопасности

Власти Сургута призвали жителей соблюдать осторожность из-за угрозы схода снега и наледи с крыш
Фото администрации Сургута

Управление по делам ГО и ЧС администрации города предупредило жителей об опасности схода снега и наледи с крыш зданий и призвало соблюдать меры безопасности.

Чтобы избежать несчастных случаев, собственникам жилья рекомендуют обратить внимание на навесы над балконами, поверхности кондиционеров и оконные карнизы и при необходимости очистить их. Если сосульки появились на крыше многоквартирного дома, следует обратиться в организацию, которая управляет домом.

Жителям также напомнили основные правила безопасности: не стоять под карнизами зданий, где образовалась наледь, и при необходимости проходить такие участки как можно быстрее. Важно обращать внимание на ограждения тротуаров и предупреждающие таблички, обходить опасные места другим путем и не заходить в огражденные зоны, особенно с детьми.

Во время прогулок с маленькими детьми в санках или колясках горожан просят не оставлять их без присмотра и не находиться в местах, где возможны падение льда, снега или сосулек. Также рекомендуется не парковать автомобили там, где возможен сход снега с крыш.

Если при движении по тротуару сверху слышен подозрительный шум, в управлении советуют не останавливаться и не поднимать голову, а прижаться к стене: козырек крыши может послужить укрытием.

При обнаружении скопления снега или сосулек на крыше здания просят сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.


