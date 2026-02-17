16+
Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу

Депутаты Сургута обсудили будущее культурно-спортивного блока технологической школы, не работающего более десяти лет

Фото: Алексей Кучин

Культурно-спортивный блок Сургутской технологической школы, который не работает с 2014 года после обрушения кровли над бассейном, могут восстановить. Речь идет о возможной реконструкции стоимостью более 500 млн рублей. В городском бюджете таких средств нет, поэтому администрация намерена выходить на регион с предложением включить объект в государственную программу «Строительство». Об этом стало известно на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике.

Как сообщил депутат Алексей Кучин, инициировавший обсуждение, ситуация упирается в финансирование: «Сейчас в этом районе острая нехватка мест в школах, и вернуть в эксплуатацию блок СТШ было бы правильным решением. Вопрос упирается в финансирование − в бюджете города средств на это нет, будем обращаться за региональным и федеральным финансированием».

По его словам, до конца февраля департамент образования должен определить, что именно будет размещено в обновленном блоке − от этого зависит итоговая стоимость. До конца марта департамент архитектуры и градостроительства подготовит пакет документов для подачи заявки в программу.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Эльвира Рахматуллина напомнила, что проект реконструкции был разработан еще после обследования здания, а в 2018 году получил положительное заключение госэкспертизы. Тогда стоимость реализации оценивалась в 1,42 млрд рублей с учетом прогнозных цен до 2028 года. В 2024 году администрация пересмотрела проект, чтобы удешевить его.

«Мы сейчас отрабатываем конкретно по клубно-спортивному блоку, который был по состоянию на 2014 год в аварийном состоянии. Повторный расчет − 566 376 000 рублей − это стоимость именно этой обрушившейся части», − указала замдиректора департамента.

Ранее отраслевой департамент предложил отказаться от лифта и двух бассейнов, а также изменить функциональное наполнение помещений.

Депутаты подняли вопрос: целесообразно ли вкладывать более полумиллиарда рублей в реконструкцию пристроенного блока к зданию, которому уже более 40 лет. Председатель постоянного комитета Думы города Эмилия Трапезникова уточнила: «Есть смысл за 500 с чем-то миллионов снести полностью и снова пристроить вот этот объект к зданию 40-летней давности?»

«Пока проектная организация говорит об этом», − ответила Рахматуллина.

О возможности привлечения окружных средств рассказал депутат Думы Югры Ринат Айсин. Он отметил, что теоретически финансирование возможно, но потребуется экономическое обоснование:

«Чтобы получить средства на ремонт Сургутской технологической школы, необходимо сделать проект. Перед тем как выделить средства, нужно пройти экономическое обоснование. Нужно ли в этом районе столько мест сейчас? Или они крайне необходимы? Это покажет техническое задание администрации и экспертиза со стороны округа».

При этом он добавил, что с 2014 года ситуация изменилась: в районе появились новые объекты, в том числе легковозводимый спортивный комплекс, а в 30-м микрорайоне запланировано строительство новых школ и детских садов.

«Эффект от реконструкции не является основополагающим для взвешенного решения. Хорошо было бы отремонтировать этот блок, но величина объекта и эффект от его проведения не критичны», − подчеркнул Айсин.

Вопрос остается открытым. Решение будет зависеть от утвержденного технического задания, окончательной стоимости и позиции окружных властей по включению объекта в государственную программу.


17 февраля в 16:25
