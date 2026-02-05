Число преступлений против половой неприкосновенности в Сургуте уменьшилось более чем на треть

В Сургуте в 2025 году сократилось количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили «Вестнику» в администрации города, показатель снизился более чем на треть.

Так, по итогам четвертого квартала 2025 года число таких преступлений уменьшилось на 35,7%: если ранее было зарегистрировано 28 случаев, то к концу года − 18.

В мэрии отмечают, что на снижение повлияла системная профилактическая работа. В городе усилили индивидуальное сопровождение семей, находящихся в группе риска, а также расширили меры психологической, социальной и педагогической помощи детям и подросткам.