Газификация СНТ в Сургуте: условия догазификации, подача заявки и компенсации расходов

Владельцы домов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) могут бесплатно подвести газопровод до границы своего земельного участка в рамках догазификации. Для подключения дом, участок и само СНТ должны соответствовать установленным условиям.

Как уточнили в администрации Сургута, подать заявку на технологическое присоединение можно дистанционно — через личный кабинет на сайте «Единого оператора газификации» или на портале Госуслуги. Также доступен личный прием в газораспределительной организации ОАО «Сургутгаз» по адресу: Сургут, ул. Маяковского, 14а, стр. 1. Телефон для связи: 8 (3462) 23-93-85.

Документы нужно подготовить по Правилам подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным постановлением правительства России от 13.09.2021 № 1547. В том числе требуется протокол общего собрания членов СНТ о догазификации в садоводстве.

После одобрения заявки и подписания договора с техническими условиями заявителю необходимо подготовить домовладение к приему газа. Работы внутри границ земельного участка выполняются за свой счет и включают проектирование, прокладку газопровода по территории, монтаж приборов учета и газового оборудования.

При этом отдельные категории граждан могут получить социальную поддержку на компенсацию затрат — до 120 тыс. рублей. Условия и порядок предоставления средств закреплены постановлением правительства Югры от 07.04.2006 № 65-п.

Проверить, находится ли СНТ в границах или вне границ населенного пункта, можно по ссылке на сайте администрации. Возможность получения льготы также уточняют по телефону горячей линии Агентства социального благополучия населения Югры: 8-800-301-44-43.