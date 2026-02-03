Сургутяне быстро заполнили мощности двух новых спорткомплексов в 30А микрорайоне

В Сургуте в микрорайоне 30А открылись два новых спортивных объекта — спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств. Как сообщает администрация города, оба сооружения построены в рамках концессионного соглашения.

Спортивный комплекс с универсальным игровым залом включает три зала и рассчитан на одновременное посещение до 90 человек. Здесь планируют проводить занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гиревому спорту и кроссфиту.

Дворец боевых искусств вмещает одновременно 65 человек. В нем предусмотрены два зала для тренировок по карате, самбо, спортивной акробатике и боксу.

В администрации отмечают, что новые площадки станут спортивным центром притяжения для жителей микрорайона 30А. На базе объектов также планируют проводить соревнования городского и регионального уровней по различным видам спорта.

Объекты возведены по концессионному соглашению с ООО «РК+». Компания ранее построила в Сургуте ещё два спортивных комплекса. Глава Сургута Максим Слепов подчеркнул, что опыт сотрудничества оказался успешным прежде всего для горожан, получивших дополнительные возможности для занятий спортом и физкультурой.

Также сообщается, что спортивные комплексы включены в «Карту развития Югры» — региональный компонент народной программы партии «Единая Россия», а ход реализации проекта контролировали представители местного отделения партии.