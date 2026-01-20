16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,7586   EUR  90,1611  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

​В католическом храме Сургута звучали орган, сопрано и рождественские гимны // ВИДЕОФАКТ

Музыка Чайковского и Свиридова прозвучала в католическом храме Сургута

​В католическом храме Сургута звучали орган, сопрано и рождественские гимны // ВИДЕОФАКТ
Фото и видео: siapress.ru

Вчера, 19 января, в католическом храме Сургута – церкви святого Иосифа Труженика – прошел рождественский концерт «Рождественские встречи». В программе звучали рождественские гимны, произведения классической музыки и мелодии из кинофильмов в исполнении органистки Марии Блажевич и солистки Венеры Батыршиной. Читатель siapress.ru Владимир С. поделился с редакцией видеозаписями с концерта.

Звучит «Вальс» Георгия Свиридова.

Концерт открыли одним из самых известных рождественских гимнов «Adeste fideles», который исполнили на латыни. Затем прозвучала песня «Святая ночь» французского композитора Адольфа Адана. Продолжили программу произведения Георгия Свиридова – музыкальные иллюстрации к повести Александра Пушкина «Метель». В органном переложении гости услышали части «На тройке» («Зимняя дорога») и «Вальс».

Песня из фильма «Золушка» в исполнении органистки Марии Блажевич и солистки Венеры Батыршиной.

В концерт также вошли фрагменты зимней оперной классики – ария Снегурочки из оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» и ария из оперы Сергея Баневича «Снежная королева». Звучала и музыка Петра Чайковского – пьеса «Декабрь» из цикла «Времена года», а также «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

Отдельный блок программы составили рождественские и зимние песни: произведение Феликса Мендельсона «Вести ангельской внемли», польская и французская колядки 18-19-х веков, английская баллада «Что за младенец мирно спит». Завершили концерт знакомые мелодии из фильмов – песня из «Золушки», а также «Песня о снежинке» Евгения Крылатова из телефильма «Чародеи».


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 12:50, просмотров: 201, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Российские застройщики в 2025 году заработали исторически рекордную прибыль — больше 5,5 триллионов 589
  2. Депутат Госдумы предложил увеличить лимит больничных дней для многодетных родителей 529
  3. ​Российские туристы разгулялись в минувшие праздники 519
  4. В Госдуму внесен законопроект, который должен защитить покупателей квартир от «эффекта Долиной» 340
  5. ​​Морозы усилятся: в Югре температура опустится до -46 градусов 327
  6. ​В Югре запланировали строительство полигонов ТКО до 2029 года 247
  7. Для югорчан срок службы в зоне СВО будет учитываться в пенсионный стаж в двойном размере 237
  8. ​Югорские спортсмены принесли региону почти 1 900 медалей за год 221
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 211
  10. ​В католическом храме Сургута звучали орган, сопрано и рождественские гимны // ВИДЕОФАКТ 201
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4080
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3020
  3. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 2103
  4. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 1988
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 1951
  6. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 1933
  7. ​Комика Александра Гудкова привлекли к ответственности за клип «Я – узкий» 1815
  8. ​Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза 1796
  9. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 1786
  10. ​14% югорчан планируют крещенские купания. Врачи напомнили, кому категорически не стоит заходить в ледяную воду 1740
  1. ​Без души, но в чартах 11187
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8891
  3. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6942
  4. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6019
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5981
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5922
  7. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5674
  8. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5598
  9. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5234
  10. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5229

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика