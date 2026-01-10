Кардиохирурги Сургута спасли ребенка с критическим сужением аорты

Врачи Сургута спасли 11-летнюю девочку, у которой с рождения был опасный порок сердца – коарктация аорты. Все эти годы болезнь никак себя не проявляла, и родители даже не подозревали о проблеме. Сигналом стала резкая ситуация: у ребенка внезапно поднялось верхнее давление – до 140 мм рт. ст., рассказала главный врач Окружного Кардиоцентра Ирина Урванцева.

«Часть грудного отдела главного сосуда составляла всего один мм (в норме 12-18 мм.). Кровь едва поступала через просвет размером с игольное ушко! Педиатр срочно направила к кардиологу. Обследование в окружном кардиоцентре выявило критическое сужение грудного отдела аорты. Сразу с приема ребенка госпитализировали в единственное в Югре отделение детской кардиохирургии», – написала Ирина Урванцева в своих соцсетях.

После полной диагностики операционная бригада под руководством сердечно-сосудистого хирурга Петра Лазарькова удалила суженный участок аорты.

Операцию провели через небольшой боковой разрез в грудной клетке, а сосуд восстановили с использованием собственных тканей пациентки.

После операции девочка быстро пошла на поправку и вскоре была выписана домой.

Врачи отмечают, что коарктацию аорты чаще выявляют у новорожденных или в раннем детстве – при УЗИ сердца. Но иногда, как в этом случае, порок может «молчать» до 10-12 лет и проявиться только тогда, когда организм уже не справляется.

Медики советуют родителям обратить внимание на тревожные симптомы:

быструю утомляемость и боли в ногах,

головные боли и носовые кровотечения,

одышку при физических нагрузках.

В Окружном кардиоцентре применяют все современные методы лечения коарктации аорты – от эндоваскулярных вмешательств без разрезов до операций на открытом сердце. Помощь детям и взрослым здесь оказывают круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.