В Сургуте можно жаловаться на плохую уборку снега — подрядчиков «напрягут»

В Сургуте контроль за содержанием улично-дорожной сети возложен на муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТ и ЖКК»). В ответ на запрос stribuna.ru в учреждении сообщили, что специалисты совместно с подрядными организациями обследуют городские улицы, дороги и тротуары, по итогам проверок составляют акты выявленных недостатков, а в конце месяца фиксируют невыполненные работы и применяют штрафные санкции в рамках муниципального контракта.

Если горожане выявили неудовлетворительную работу подрядчика по своевременной расчистке конкретных участков улиц, дорог и тротуаров, а также несвоевременный вывоз складированного снега, им рекомендуют обращаться к куратору подрядных организаций МКУ «ДДТ и ЖКК» в отдел организации и контроля содержания улично-дорожной сети по телефонам: (3462) 37-50-64, 37-50-50.