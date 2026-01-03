Прокуратура взяла на контроль проверку после драки в баре Сургута

Прокуратура Сургута взяла на контроль доследственную проверку по факту драки, произошедшей 2 января в одном из баров города. По предварительной информации, между посетителями заведения возник конфликт, который быстро перерос в жестокую потасовку. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Надзорное ведомство поставило на контроль как установление всех обстоятельств произошедшего, так и работу отделения полиции по обеспечению правопорядка в развлекательном заведении», – передает пресс-служба прокуратуры Югры.

Ранее в социальных сетях появилось видео драки. По информации паблика «К-Информ», двоим мужчинам не понравилась тема разговора компании молодых людей. После словесной перепалки агрессоры бросили бутылку в сторону посетителей, а затем напали на них и нанесли множество ударов.