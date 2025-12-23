Окружные власти держат на контроле ситуацию со снабжением сургутских дачников электричеством

Ситуация с электроснабжением садовых товариществ Сургута, где в период 20–21 декабря 2025 года вводились временные ограничения, взята под контроль департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры. Как сообщили в ведомстве, в настоящий момент подача электроэнергии в СНТ полностью восстановлена.

Для минимизации последствий для жителей специалисты оперативно ввели веерные отключения и дополнительно направили в проблемные зоны дизельные электростанции. Ранее под руководством директора департамента ЖКК и энергетики Югры Матвея Карова состоялось заседание штаба по безопасности электроснабжения при правительстве округа, где были рассмотрены риски и возможные сценарии развития ситуации.

«В рамках заседания Штаба представители АО “Россети Тюмень” и АО “ЮТЭК-РС” доложили о рисках и готовых решениях, что позволило смягчить развитие ситуации. Также дано поручение администрации города провести анализ возможной противоправной предпринимательской деятельности на территории СНТ, которая могла привести к резкому росту нагрузок», – отметил Матвей Каров.

Для системного решения проблемы в районе садовых массивов ведётся строительство новой подстанции «Дачная». Завершить работы планируется до конца 2026 года, после чего, по оценке специалистов, удастся исключить подобные перегрузки в энергосистеме.

В условиях установившихся сильных морозов администрация Сургута рекомендует жителям по возможности воздержаться от выездов на дачи, а постоянных жителей садово-огороднических товариществ призывает рационально и бережно использовать электрическую энергию. В случае отключения света горожанам необходимо обращаться в диспетчерскую службу своей энергоснабжающей организации либо по единому номеру 112.

В департаменте ЖКК и энергетики Югры подчеркивают, что продолжают курировать реализацию мер по обеспечению надежности электроснабжения в регионе и рассчитывают на сознательное отношение граждан к потреблению электроэнергии в сложный метеорологический период.