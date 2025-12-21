В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошло смертельное ДТП

На Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошла смертельная авария с участием двух легковых автомобилей, сообщает sitv.ru. По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа», двигаясь со стороны кольца ГРЭС, предпринял попытку обгона КАМАЗа, однако не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «Ниссан». Водитель «Киа» скончался на месте ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и аварийно-спасательной службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии, опрашивают очевидцев и выясняют, с какой скоростью двигались автомобили перед столкновением, а также были ли у водителей нарушения скоростного режима или иные признаки небезопасного вождения.

Ранее в Югре произошла ещё одна серьёзная авария с участием спецтранспорта: легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулём «Киа» при повороте налево не уступила дорогу карете скорой помощи, нарушив правила дорожного движения. В результате столкновения травмы получили два человека. Правоохранительные органы продолжают разбирательство по обоим случаям.