​Зоопарку на турбазе «Парус», где содержат льва Хариса, выдано предписание Россельхознадзора

Специалисты управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку на территории турбазы «Парус», где в вольере содержится изъятый у сургутянина лев Харис, сообщает sitv.ru. По итогам контрольных мероприятий инспекторы выявили нарушения требований к содержанию диких животных.

Как сообщили в ведомстве, площадь вольера для льва существенно меньше установленной нормы, к тому же на объекте не предусмотрено второе укрытие, необходимое для животного. Кроме того, по результатам проверки установлено, что «прием кормов для животных осуществляется без ветеринарных сопроводительных документов». По этим фактам в отношении ответственных лиц вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, владельцу объекта выдано предписание об устранении нарушений.

В администрации турбазы «Парус» в комментарии СургутИнформ-ТВ пояснили, что не успели своевременно внести сопроводительные документы на закупаемые корма в специализированную информационную базу. Что касается условий содержания Хариса, представители зоопарка отмечают, что имеющиеся два вольера изначально не предназначались для крупного хищника, и лев размещен там временно. Возможности построить новую, соответствующую всем требованиям клетку на территории базы, по их словам, нет.

При этом в «Парусе» напоминают, что лев до сих пор находится у них на «ответственном хранении» и юридически не является собственностью турбазы. Сотрудники зоопарка уже обратились в Росприроднадзор с просьбой передать животное в другую организацию, которая сможет обеспечить ему надлежащие условия содержания. Решение по дальнейшей судьбе Хариса будут принимать надзорные органы.