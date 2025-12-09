В Сургуте вручили награды по случаю Дня Конституции и дня образования Югры

В Сургуте прошли торжественные церемонии чествования жителей города, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации и 95-летию со дня образования Югры. На площадке Сургутской филармонии награды федерального, регионального и муниципального уровней получили более 120 человек.

В рамках первой церемонии были отмечены свыше 65 сургутян. 13 школьников, добившихся успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной и социально значимой деятельности, получили свои первые паспорта граждан России. Документы юным горожанам вручил глава Сургута Максим Слепов, подчеркнув вклад награждённых в развитие города, округа и страны: «Очень рад, что вручаю награды в преддверии двух важнейших событий – Дня Конституции Российской Федерации и Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Здесь находятся люди, которые действительно своим трудом и профессионализмом делают лучше нашу страну, регион и город. Также на церемонии присутствуют дети, которые получат свои первые паспорта в жизни. Это тоже очень важный шаг. Ребята отличились в учебе и творческой деятельности, перед ними стоит важная задача: развивать Сургут, Югру и Россию. Искренне поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю здоровья, благополучия и дальнейшего развития».

На церемонии жителям города вручили Почётные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, губернатора Югры, главы Сургута, знаки «Заслуженный труженик Югры», почётные нагрудные знаки Югры «За безупречную службу», премию «За развитие культуры малочисленных народов Севера» и другие награды. Среди удостоенных – преподаватели, представители общественных организаций и градообразующих предприятий.

Благодарностью Министра спорта России за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта награждена директор Центра физической подготовки «Надежда» Венера Павлова. Она отметила, насколько значима для неё эта оценка: «Это большая честь для меня, конечно, как для руководителя учреждения получить награду из рук Главы города. Нашему учреждению в следующем году исполняется 25 лет. Мы реализуем деятельность в области массового спорта среди различных групп населения и в последние годы активно привлекаем сургутян среднего и старшего возраста, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все задуманное удается реализовать благодаря дружному коллективу, среди которых профессионалы своего дела. Многие из них работают с самого открытия».

Среди школьников, получивших свой первый паспорт из рук главы города, – ученица 8 класса школы «Перспектива» Мария Попова, пришедшая на церемонию вместе с мамой. «Все прошло в красивой и торжественной обстановке. Без сомнений, это очень волнительное и запоминающееся событие для нашей семьи. В прошлом году Мария победила в научно-технической олимпиаде, за что уже получила благодарность от администрации города. Горжусь своей дочерью и надеюсь, что у нее все получится!», – поделилась впечатлениями мама Марии Юлия Фелингер.