Руслан Кухарук рассказал о подготовке документов для запуска КРТ в 27А микрорайоне Сургута

В Сургуте проблемный микрорайон 27А ждет масштабная застройка в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук во время прямой линии, отвечая на вопросы жителей о сроках расселения и сноса аварийных домов.

Горожане пожаловались, что в микрорайоне до сих пор есть дома без центральных коммуникаций и с печным отоплением, а попытки решить проблему через обращения в разные инстанции не дали результата.

Руслан Кухарук рассказал, что ситуация с микрорайоном 27А уже рассматривалась на заседании Градостроительного совета Югры. По его словам, принято принципиальное решение о развитии этой территории с привлечением инвестора-застройщика по механизму КРТ.

«Площадь микрорайона – около 20 гектаров. На сегодня документация для выбора инвестора-застройщика находится в высокой степени готовности», – отметил губернатор.

В рамках проекта подрядчик возьмет на себя обязательства по расселению жителей, сносу ветхого жилья и строительству новых объектов. Кроме жилых домов, на территории планируется проектирование и возведение социальной инфраструктуры – школы и детского сада, а также комплексное благоустройство микрорайона.

Точные сроки начала реализации проекта станут известны в начале 2026 года, после завершения всех процедур по выбору инвестора.