Восточому району Сургута как можно скорее нужна новая поликлиника — депутаты Югры

Депутаты думы Югры предложили региональному департаменту финансов предусмотреть средства на проектирование новой поликлиники в Сургуте при ближайшей корректировке бюджета. Вопрос рассматривался на заседании окружного парламента, пишет sitv.ru. Речь идёт о медучреждении на 1000 посещений в смену, которое планируется построить в восточной части города на улице Каролинского, в так называемом медицинском квартале, где уже размещены центр охраны материнства и детства, станции скорой помощи и переливания крови.

«Депутаты, представляющие город Сургут в думе Югры, обосновали коллегам из правительства необходимость скорейшего начала проектирования новой поликлиники на тысячу мест в восточной части города. Мы определили место, обосновали его в генплане города Сургута и заявились на соответствующую программу строительства в бюджете нашего региона», — рассказал депутат думы Югры Ринат Айсин.

Новая поликлиника призвана снизить нагрузку на поликлинику №2 («Геолог»), основной корпус которой расположен на Комсомольском проспекте. Она обслуживает жителей восточной части Сургута, к ней прикреплено свыше 100 тысяч пациентов. По данным депутата, дефицит площадей здесь — самый большой среди амбулаторно-поликлинических учреждений Югры: фактическая площадь здания вдвое меньше нормативной, а число посещений в этом году на 80% превышает плановый объём, что приводит к очередям и недовольству пациентов.

По словам депутатов, перспектива строительства новой поликлиники — один из наиболее актуальных вопросов для жителей восточного Сургута. Тема нехватки медицинской инфраструктуры регулярно поднимается и в обращениях горожан к губернатору Югры Руслану Кухаруку на прямую линию.