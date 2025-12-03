Сургут выиграл федеральный конкурс «Города для детей»

Сургут стал победителем Всероссийского конкурса «Города для детей» в номинации «От сердца к сердцу». Муниципалитет представил практику «Система комплексного сопровождения семей участников СВО», которую на конкурсе презентовал заместитель главы города Владимир Фризен.

Торжественная церемония награждения прошла 2 декабря в Комитете Совета Федерации, там собрались представители 25 муниципалитетов со всей страны, рассказывает администрация Сургута. В этом году к участию в конкурсе присоединились 311 муниципальных образований из 75 субъектов РФ, реализовавших более 20 тысяч социально значимых мероприятий.

На конкурс были представлены проекты по укреплению института семьи, поддержке семей в трудной жизненной ситуации, развитию инклюзивных инициатив для детей с инвалидностью, патриотическому воспитанию и помощи ветеранам, поддержке детей участников СВО, развитию детского добровольчества и формированию здорового образа жизни.

Конкурс «Города для детей» проводится с 2010 года и демонстрирует лучшие муниципальные практики по работе с детьми и семьями. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Совета Федерации и в партнёрстве с Ассоциацией малых и средних городов России.