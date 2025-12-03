В Сургуте в ходе капремонта утеплили старый «трехлистник»

В Сургуте завершён капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 69 по улице Республики. Работы по утеплению проведены в рамках региональной программы капремонта многоэтажек в городах и посёлках Югры, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Речь идёт о кирпичной девятиэтажке так называемого типа «трёхлистник». Такие дома нередко встречаются в Сургуте и Нижневартовске. Ранее, по данным Югорского фонда капремонта, в подобных зданиях чаще выполняли инженерные работы, теперь началась системная модернизация фасадов с утеплением.

Фасад дома обшили инновационными панелями «Термоленд», которые одновременно выполняют функции утеплителя и облицовочного материала. Эти панели могут быть изготовлены из пенополистирола, минеральной ваты или комбинированных материалов.

К преимуществам бескаркасной системы относят долговечность и защиту от внешних воздействий, поддержание оптимальной влажности внутри помещений, а также снижение теплопотерь. По информации специалистов, это позволяет экономить на отоплении до 40 процентов.

Напомним, что Фонд капремонта Югры впервые отчитался о полном исполнении плана: в 2024 году капитально отремонтированы 358 многоквартирных домов, условия проживания улучшили около 88 тыс. жителей Югры. Дополнительно завершены работы ещё в 133 домах, которые изначально планировались к сдаче в 2025 году.