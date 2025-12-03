В Сургуте продолжается подготовка города к новогодним праздникам

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0oRHgZlQ1SDOVbwM/GkqhwXk28covZloLDkOwobgGK68sBDwtxi7vyw7uJaLC/WmQLwQMHQZIRuz9jAxMah7kn8tmilI/eKBC1ibqZEUYkp4SEu0ihAZerwzwpsz7RGE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0oRHgZlQ1SDOVbwM/GkqhwXk28covZloLDkOwobgGK68sBDwtxi7vyw7uJaLC/WmQLwQMHQZIRuz9jAxMah7kn8tmilI/eKBC1ibqZEUYkp4SEu0ihAZerwzwpsz7RGE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=03f+DN+nDFT/7Zd2KFeSu02zHs4xqAToSlbRHHBE3KxUHboymXwMfIXa5Z7v+GHNV/4cGdOOZV8GMYzC6vlcs26/9e8+ytOJdhMlX6qGz75zmx63X4uAkdTDTCFvsGhN"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=03f+DN+nDFT/7Zd2KFeSu02zHs4xqAToSlbRHHBE3KxUHboymXwMfIXa5Z7v+GHNV/4cGdOOZV8GMYzC6vlcs26/9e8+ytOJdhMlX6qGz75zmx63X4uAkdTDTCFvsGhN"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645666"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034756"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0oRHgZlQ1SDOVbwM/GkqhwXk28covZloLDkOwobgGK68sBDwtxi7vyw7uJaLC/WmQLwQMHQZIRuz9jAxMah7kn8tmilI/eKBC1ibqZEUYkp4SEu0ihAZerwzwpsz7RGE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0oRHgZlQ1SDOVbwM/GkqhwXk28covZloLDkOwobgGK68sBDwtxi7vyw7uJaLC/WmQLwQMHQZIRuz9jAxMah7kn8tmilI/eKBC1ibqZEUYkp4SEu0ihAZerwzwpsz7RGE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a90a92d660b89c17e8948651104cede.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1764645710"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1767034793"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=03f+DN+nDFT/7Zd2KFeSu02zHs4xqAToSlbRHHBE3KxUHboymXwMfIXa5Z7v+GHNV/4cGdOOZV8GMYzC6vlcs26/9e8+ytOJdhMlX6qGz75zmx63X4uAkdTDTCFvsGhN"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=03f+DN+nDFT/7Zd2KFeSu02zHs4xqAToSlbRHHBE3KxUHboymXwMfIXa5Z7v+GHNV/4cGdOOZV8GMYzC6vlcs26/9e8+ytOJdhMlX6qGz75zmx63X4uAkdTDTCFvsGhN"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "45482224fbbf9c29ed4a982390a61134.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdvg15y"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-12-02 08:21:50"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-12-29 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  76,9708   EUR  89,9011  

Новости

Больше новостей
Оливье будете делать на Новый год?
Комментировать
0
В конфликте с квартирой Вы на стороне:
Комментировать
0
Надо ли запрещать детям одевать костюмы иностранных героев на утренники?
Комментировать
0
Россия и Саудовская Аравия отменили все виды виз. Поедете в Саудовскую Аравию?
Комментировать
0
Ваше отношение к праворульным автомобилям?
Комментировать
0
В вашей семье посылают ли родители своим взрослым детям деньги в качестве родительской помощи:
Комментировать
0
Если вы сталкивались с Сургутским судом, охарактеризуйте впечатление:
Комментировать
0
Вы читаете бумажные книги?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургут украшают к Новому году: готовят ледовые городки и заливают катки

В Сургуте продолжается подготовка города к новогодним праздникам

Сургут украшают к Новому году: готовят ледовые городки и заливают катки
Фото администрации Сургута

В Сургуте стартовала масштабная подготовка к новогодним праздникам – в этом году праздничное оформление охватит более 35 городских локаций. Специалисты уже приступили к монтажу световых конструкций, установке елей, декоративных фигур и созданию ледовых городков.

Тематика оформления в этом сезоне будет посвящена сказочным персонажам и символам наступающего года. Часть конструкций уже смонтирована на транспортных развязках по улицам Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ, Маяковского, проспекту Ленина, а также в районе дворца культуры «Нефтяник».

Одновременно в городе устанавливают и главные новогодние ели. Самая высокая искусственная ель Сургута высотой 20 метров уже смонтирована на Центральной площади. В праздничном убранстве площадь станет одной из ключевых новогодних площадок, где традиционно проходят массовые гулянья, концерты и встречи Нового года.

«На Центральной площади и у Свято-Троицкого собораустановлены ели, которые начнут украшать на этой неделе. В текущем году закупили дополнительные гирлянды, которые разместят на улицах города. К оформлению города к празднику активно подключились градообразующие предприятия и представители малого бизнеса, которые устанавливают тематические украшения по своей инициативе», – подчеркнула замдиректора департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

Помимо световых фигур и елей, значимым элементом зимней инфраструктуры традиционно остаются ледовые городки. В этом году в Сургуте оборудуют восемь площадок по мотивам русских народных сказок и былин. Ледовые композиции появятся у Свято-Троицкого кафедрального собора, на Центральной площади и в сквере «Молодежный». Зимой здесь будут проходить тематические программы, фотосессии, семейные прогулки и детские активные игры.

Еще несколько локаций с ледовыми горками и скульптурами подготовят по улице Геологической, 10, в сквере «Геологов-Первопроходцев», на площади Советов, в поселке Дорожный и у Сургутского музыкально-драматического театра – в районе существующей детской площадки со стороны улицы Привокзальной. Тематика «Русские народные сказки и былины» сохранится: подобный формат оформления, использованный ранее, получил большой отклик у жителей, многие сургутяне специально приезжали на городские площадки, чтобы увидеть ледовые композиции и сфотографироваться.

В организации работ задействованы три подрядные организации: одна отвечает за световое оформление и установку декоративных фигур, две другие – за возведение ледовых городков. Все объекты светового оформления планируется установить и подключить к электроснабжению до 10 декабря. Работы ведутся в рамках двухгодичного муниципального контракта, который предусматривает не только монтаж, но и дальнейший ремонт и обслуживание световых фигур.

«При подготовке новогоднего оформления столкнулись с массовыми актами вандализма металлические конструкции и гирлянды были серьезно повреждены после прошлого сезона. Ведем трудоемкий ремонт и восстановление оборудования. Работаем строго по графику, несмотря на сложности, и уверены, что город будет украшен в срок», – отметила исполнительный директор подрядной организации Елена Суглобова.Завершить возведение ледовых городков планируется к 21 декабря.

Еще одна неотъемлемая часть зимнего оформления города – катки. Для горожан будут работать шесть блок-боксов и хоккейных кортов по улицам 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Энтузиастов, Московской, Мечникова и проспекту Комсомольскому. На четырех площадках организуют пункты проката коньков, что позволит покататься тем, у кого нет собственного инвентаря. Жители, приходящие со своими коньками, смогут посещать катки свободно: со вторника по пятницу – с 16:00, по субботам и воскресеньям – с 12:00 до 22:00. Понедельник определен как выходной день для технического обслуживания и подготовки льда.

Кроме дворовых и районных площадок, зимой будут работать катки на территории музея-заповедника «Старый Сургут», в городском парке культуры и отдыха, на лыжной базе «Снежинка», около арены «Титан» и возле торгового центра «РОСИЧ». При благоприятной погоде планируется, что все ледовые площадки откроются до 15 декабря.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
03 декабря в 15:15, просмотров: 910, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 726
  2. ​Автобус №18 в Сургуте начал ходить по новой схеме 726
  3. ​Сургут — единственный город Тюменской области, участвующий в голосовании «Культурная столица года». Его можно поддержать 689
  4. ​«Мы идем туда, откуда бегут»: как живет и работает самая боевая сургутская пожарно-спасательная часть №41 660
  5. ​Сургутский институт экономики, управления и права открыл новый корпус к 95-летию Югры 652
  6. ​Экс-первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова переводят под домашний арест в Сургут 640
  7. ​Сургутские проекты стали призерами и победителями конкурса «Музейный олимп Югры – 2025» 583
  8. ​Сургутские бренды одежды представят на ярмарке «Товары земли Югорской» 564
  9. ​Добыча нефти может вырасти почти на 6% в 2026 году 521
  10. ​Сургут стал новым центром делового туризма в России 510
  1. ​Мошенники в России используют дедлайн по уплате налогов для обмана граждан. В ИФНС Сургута просят никому не передавать коды 2102
  2. ​Зима без ЧП: возможно ли это в Сургуте? // ONLINE 2078
  3. ​На Федоровском месторождении в Сургутском районе погиб рабочий – возбуждено уголовное дело 1843
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Богдан Гужва // ONLINE 1805
  5. ​Вступайте в Программу долгосрочных сбережений от Ханты-Мансийского НПФ и выигрывайте путешествие 1614
  6. ​«Закрыли как убыточную»: власти Сургута ликвидируют Центральную аптеку 1554
  7. ​Остались считанные дни: налоговая служба Сургута напомнила об уплате имущественных налогов до 1 декабря 1538
  8. ​В Сургуте случился всплеск ОРВИ и гриппа – более 60% заболевших составляют дети 1522
  9. ​Полиция Сургута поставила на учет около 200 подростков-хулиганов 1490
  10. ​Не осыплется к утру: инструкция по выбору новогодней елки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1483
  1. ​Город без вкуса 8320
  2. В Югре не будут давать пособия на детей семьям, которые получают много «серых» поступлений на карту 4516
  3. Ее уроки остались с нами навсегда 4271
  4. ​Берегите себя и свои семьи, и ни в коем случае не экономьте на противопожарных мерах 3968
  5. Трассу между Нижневартовском и Радужным расширяют с опережением графика 3947
  6. Пожар в «Прибрежном» мог начаться в помещении бойлерной — МЧС 3922
  7. Почему дело Шипилова цепляет публику 3792
  8. ​«Мы остаемся в тупике»: в Сургуте станция скорой помощи ставит забор, который перекроет доступ к ветеринарным учреждениям на улице Профсоюзов 3785
  9. Школы Сургута уходят на карантин 3641
  10. ​Одна семья – один кредит: Минфин меняет правила льготной ипотеки 3554

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика