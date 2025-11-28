Дума Сургута одобрила запуск автобуса №17 от речвокзала до аэропорта

В Сургуте в 2026 году появится новый регулярный автобусный маршрут №17, который свяжет восточную часть города с аэропортом. Об этом стало известно на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Сургута.

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, маршрут пройдет от речного вокзала через улицы Мелик-Карамова, Энергетиков, бульвар Свободы, 30 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Аэрофлотскую и завершится в аэропорту.

«Новое направление вводят по многочисленным обращениям жителей, особенно восточной части города, которым стало сложнее добираться до аэропорта после изменений маршрутной сети», ‒ добавила Коршунова.

Депутаты Думы Сургута поддержали финансирование запуска маршрута и отметили, что новый автобус может стать одним из востребованных в городе, поскольку фактически объединит два ранее популярных, но отмененных маршрута ‒ №5 и №21, которые также связывали район речвокзала и аэропорт.

Депутат Алексей Кучин обратил внимание, что запуск маршрута особенно важен для жителей улицы Мелик-Карамова, ЖК Возрождения, а также 27-го и 28-го: «Жители этого района неоднократно говорили, как тяжело им стало добираться в район «Строителя». Люди просили маршрут, похожий на бывшую «Пятерку». Судя по всему, автобус №17 этот запрос частично удовлетворит. Запуск нового регулярного маршрута ‒ это правильное решение».

Также автобус №17 частично дублирует маршрутку №31, на работу которой поступают многочисленные жалобы. Горожан не устраивает изношенный подвижной состав малого класса и отсутствие привычных способов оплаты ‒ в автобусах нет валидаторов и кондукторов, оплата производится переводами на личные счета водителей.

О точной дате запуска маршрута №17 сообщат дополнительно.