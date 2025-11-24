Сургутские спортсменки привезли золотые медали по муайтай из Афин

Две спортсменки из Сургута завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве Европы по муайтай, которые завершатся 25 ноября в Афинах (Греция). Турнир собрал участников из 46 стран, став одним из крупнейших соревнований по этому виду единоборств, пишет РИЦ «Югра».

Каролина Петрова и Руслана Гараева выступали в составе сборной России и достойно представили Югру на международной арене. Каролина Петрова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 63,5 кг среди девушек 16-17 лет. Руслана Гараева одержала победу в категории до 63 кг среди юниорок 18-23 лет.

Российская команда, выступающая под флагом Федерации муайтай России, представлена на турнире 96 спортсменами из 31 региона страны. На фоне высокой конкуренции успех сургутских спортсменок имеет особое значение.

Победы югорчанок стали результатом многолетних тренировок под руководством тренера Ильи Гриненко.