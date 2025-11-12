На форум «Сургут. Безопасность» собрались около 1,5 тысяч участников

В Сургуте проходит IV Городской форум «Сургут.Безопасность». В первый день эксперты и участники обсудили новые технологии вовлечения молодёжи в деструктивные организации, правила проектного управления в сфере профилактики, возможные кризисные сценарии для России на фоне разрастания глобального военного конфликта, а также нововведения в профилактике наркомании и риски превращения профилактики в пропаганду, рассказывает администрация города.

«Городской форум „Сургут. Безопасность“ мы проводим ежегодно — это уже четвертый по счету, — рассказал начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Дмитрий Печенкин. — Мы приглашаем одних из лучших спикеров страны, чтобы они передавали знания нашим педагогам, прежде всего общеобразовательных организаций.

При этом у нас на форуме традиционно присутствуют все субъекты профилактики: работники учреждений культуры, физкультуры, молодежной политики, представители общественных организаций и общественных объединений, включая национально-культурные и религиозные конфессии. Поэтому мероприятие мы считаем важным, и каждый год видим его значимость и актуальность по количеству участников, которое растет из года в год».

Площадкой форума стала Сургутская филармония, где собрались 1,5 тысячи участников: государственные и муниципальные служащие, педагоги, работники культуры, спорта, молодёжной политики, студенты и представители общественности. Итогом первого дня стало общегородское родительское собрание с ведущими спикерами.

Прямой эфир второго дня доступен по ссылке.