Семья с детьми погибла при пожаре в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом

Сегодня ночью, 5 ноября, в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом произошел крупный пожар, в котором погибли семь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО.

«Сообщение о пожаре в двухэтажном дачном доме в СОТ «Прибрежный-1» поступило в 03:24. На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 квадратных метра, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Звеньями газодымозащитной службы был обнаружен и передан врачам мужчина. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четверых детей», ‒ указали в сообщении.

Двое других пострадавших выбрались самостоятельно ‒ им будет оказана помощь. Один из мужчин госпитализирован с ожогами, он находится под наблюдением врачей, уточнили корреспонденту siapress.ru в администрации Сургута.

Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС и следователи Следственного комитета по Югре.

В администрации Сургута добавили, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Upd: Погибшая семья проживала в доме на постоянной основе. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала председатель дачного кооператива «Прибрежный-1» Алевтина Швец.

«Это была многодетная семья: мать, отец, четверо детей, внук, дочка с зятем. У отца 75% ожогов, он выскочил из пожара с окна второго этажа, сейчас лежит в больнице. Еще из окна второго этажа выбрались дочь Соня, ей 17 лет, и ее парень. Погибли в огне четверо детей ‒ трое детей семьи и внучка, а также мать и две сестры мужа. Скорее всего, причиной пожара стала проводка в доме, потому что там были специалисты СГЭС ‒ их вины нет. Ночью был слышен сильный хлопок, взорвался газовый баллон», ‒ сообщила она.

Upd: По предварительной информации, огонь разгорелся в бойлерной, где использовалось печное оборудование. В предполагаемом очаге возгорания также обнаружены электронные приборы, сообщили корреспонденту siapress.ru специалисты на брифинге в администрации Сургута.

Там также уточнили, что семью дважды посещала соцслужба ‒ предлагали установить пожарный извещатель с последующим возмещением расходов. В Югре предусмотрена материальная поддержка на эти цели для многодетных семей вне зависимости от дохода, однако владельцы дома этим правом не воспользовались.