Энергетики Сургута установили освещение на дороге к поселку Лесной

В Сургуте на трассе, ведущей к поселку Лесной, впервые появилось освещение. Энергетики завершили монтаж новой линии протяженностью 1,8 километра, рассказали в пресс-службе СГЭС.

Теперь освещен весь участок от железнодорожного переезда у поселка Дорожный до самого Лесного.

«Эта трасса имеет особое значение, так как выполняет функцию транспортного коридора и обеспечивает подъезд к дачным кооперативам «Энергетик-2», «Дорожник» и «Прибрежный», – указали в сообщении.

Работы выполнены в рамках концессионного соглашения с администрацией Сургута, направленного на комплексную модернизацию систем наружного освещения города и создание более комфортной и безопасной среды.