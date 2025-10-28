«Зеркальные столбы» в парке «За Саймой» вызвали споры среди сургутян

Накануне в парке «За Саймой» в Сургуте установили необычные инсталляции ‒ зеркальные столбы. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Максим Слепов.
«Продолжаем благоустраивать один из любимых горожанами парков. В парке «За Саймой» заканчивают монтаж зеркальных столбов. <…> Всем должно быть комфортно и красиво. Прилагаем к этому все усилия», ‒ прокомментировал он.
Однако пост вызвал оживленное обсуждение среди сургутян. Многие жители не поняли замысла установки зеркальных конструкций и выразили опасения, что арт-объект долго не простоит.
«Красиво, но боюсь, разобьют это творение», ‒ написала Ирина С.
«Кому пришла в голову идея установки зеркальных столбов? Фамилию в студию!» ‒ добавила Ирина Л.
«Зачем благоустраивать там, где и так все хорошо? Природы уже почти не осталось», ‒ отметила Людмила Н.
В администрации пояснили, что проект реализован на безвозмездной основе по инициативе горожанина.
«Диаметр окружности размещения зеркал ‒ 10 метров. Вырубка деревьев не производилась, объект установлен в пустующем месте», ‒ уточнили власти.
По замыслу автора, зеркальные столбы символизируют гармонию человека и природы.
«Каждый гость видит себя частью общего пейзажа. Многогранность восприятия ‒ отражения открывают новые ракурсы привычного, а также современный язык искусства в городской среде. Этот объект станет, так сказать, природной фотозоной», ‒ добавили власти Сургута.
Тем не менее, многие сургутяне опасаются, что зеркала долго не продержатся ‒ их могут поцарапать, разбить или испортить вандалы.