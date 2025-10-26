Пожарные Сургута вскрыли дверь мотопилой и спасли ребенка из задымленной квартиры

Вчера вечером, 25 октября, в Сургуте произошел пожар в 18-этажном жилом доме на Тюменском тракте. По словам очевидцев, ребенок, оставшийся в квартире, звал на помощь из окна. К моменту прибытия пожарных задымление наблюдалось на 11 этаже. Дверь в квартиру была закрыта, и спасателям пришлось вскрыть ее мотопилой. Ребенка спасли и передали медикам скорой помощи, рассказали в пресс-службе МЧС России по ХМАО.
«Возгорание произошло на кухне квартиры и было ликвидировано подручными средствами до распространения, на площади 0,5 квадратных метра. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе четыре ребенка. Пострадавших нет», – указали в сообщении.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.