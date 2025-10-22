В парке «За Саймой» в Сургуте завершился очередной этап благоустройства

В Сургуте продолжается развитие одного из самых популярных общественных пространств города — парка «За Саймой». Завершены работы по созданию нового участка дорожно-тропиночной сети — от площадки «Ботаника» до выхода на улицу Университетскую.

Как сообщил глава Сургута Максим Слепов, объект прошёл проверку общественной комиссии и получил высокую оценку качества выполненных работ.

Благоустройство реализовано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», финансирование поступило из бюджетов трёх уровней — федерального, окружного и муниципального.

Подрядчики полностью обновили дорожное покрытие, заменив щебень и грунт на плитку, удобную для прогулок и занятий спортом. Велодорожку оформили ярким цветом, что улучшило визуальную навигацию и повысило безопасность для пешеходов и велосипедистов. «Проехал там на велосипеде — к качеству нареканий нет», — отметил глава города.

Кроме того, в парке готова новая площадка для выгула собак, построенная по инициативе сургутян. Проект профинансирован из бюджета города. Территорию оснастили ограждением и песчаным покрытием; открытие состоится после завершения монтажа освещения.

В администрации города подчеркнули, что работы по развитию парка продолжатся. В 2026 году запланировано обновление внутренней сети дорожек и дальнейшее благоустройство территории.