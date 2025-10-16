В аэропорту Сургута установят новые дорожные знаки

Движение транспорта на территории аэропорта Сургута будет регулироваться с помощью новых дорожных знаков. Как сообщили в администрации города, установка указателей запланирована на ноябрь. Среди них — знаки «Зона с ограничением стоянки» с табличками «Работает эвакуатор», «Время ограничения 08:00–17:00» и уточнением «Пятница», пишет sitv.ru.

Решение направлено на повышение пропускной способности подъездных дорог к аэропорту и наведение порядка в зоне кратковременной парковки.

Напомним, с августа этого года на территории сургутской воздушной гавани действуют новые правила. За повторный въезд в аэропорт в течение часа теперь взимается плата в размере 400 рублей. Эта мера призвана сократить количество машин, заезжающих на территорию, и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.