​Ремонт колледжа имени Знаменского в Сургуте завершат к августу 2026 года

Ремонт здания колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте планируется завершить к началу следующего учебного года — в августе 2026-го. Сроки окончания работ были перенесены с января, сообщили журналистам СургутИнформ-ТВ в департаменте культуры Югры.

Недавно объект посетила директор ведомства Маргарита Козлова, чтобы лично оценить ход реконструкции. По её словам, основная причина задержки — смена подрядчика. Изначально капитальный ремонт выполняла компания «Ремстройресурс» из Екатеринбурга, которая приступила к работам в январе 2024 года, однако спустя год прекратила деятельность на объекте. После расторжения договора окружным властям пришлось искать нового исполнителя.

Сейчас ремонт продолжает тюменская компания «АСНО», которая уже вышла на площадку и активно ведёт восстановительные работы. «Сейчас мы полностью зашили кровлю, устранили все течи и обрывы, которые произошли в результате некачественного крепления в части перильных ограждений, частично закончили фасад — тут было немало недоделок», — пояснил главный инженер ООО «АСНО» Сергей Мисник.

На сегодняшний день готовность объекта оценивается примерно в 50%. Полностью завершён демонтаж старых конструкций, выполнена перепланировка помещений, почти готова наружная отделка, обновлены фасад и кровля. Специалисты также провели монтаж инженерных сетей — водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации.

В департаменте культуры Югры рассчитывают, что новый подрядчик выполнит все работы в срок. Завершение ремонта запланировано на 16 августа 2026 года, чтобы студенты колледжа смогли начать новый учебный год уже в обновлённом здании.