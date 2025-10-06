В историческом парке «Россия – моя история. Югра» в Сургуте устроят фестиваль «День отца»

В это воскресенье, 12 октября, в историческом парке «Россия – моя история. Югра» в Сургуте пройдет городской фестиваль «День отца». Как сообщили siapress.ru в учреждении, мероприятие пройдет под девизом «Отцы и дети: вместе создаем будущее». Весь день будет построен вокруг совместного участия отцов и детей – от активностей до мастер-классов.

Что ждет участников:

– Управление беспилотниками: Центр «Северная пчела» проведет мастер-класс по управлению БПЛА. Папа и ребёнок – одна команда в одном полете.

– Казачья выправка: Станичное казачье общество «Троицкая» покажет, как разбирать и собирать автомат, фланкировать шашкой, окажет базовые навыки тактической медицины и представит выставку казачьего оружия.

– Военно-поисковый клуб «Север»: можно будет управлять моделями танков и создать миниатюрную технику.

– Проект «Папы читают сказки» от Союза отцов: трогательные чтения детской литературы в исполнении мужчин.

– Мастерская «Мой папа – супергерой»: арт-пространство для создания символических портретов отцов.

Также гостей фестиваля ждет фотовыставка Анастасии Брызгуновой, праздничная концертная программа, участие общественных организаций и свободное посещение мультимедийной выставки «Свидетели Великой Победы».

Фестиваль начнется в 12:00, а праздничная программа в зале − в 13:00.

Отметим, что День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. В этом году праздник всех пап приходится на 19 октября.