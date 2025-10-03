В Сургуте планируется реконструкция Пролетарского проспекта с частичным закапыванием трубы

В Сургуте обсуждают планы по реконструкции Пролетарского проспекта и судьбу теплотрассы вдоль 30-го микрорайона. Вопрос об этом горожане активно адресуют депутатам и в администрацию, и теперь получены официальные разъяснения.

Как сообщила депутат думы Сургута Дина Биглова-Фатова, проект реконструкции предусматривает замену существующих надземных теплотрасс на подземную прокладку трубопроводов. Согласно техническим условиям, выданным ООО «СГЭС» ещё в 2021 году, работы коснутся участка от улицы Геологической до Югорской. Новые сети будут проложены в каналах и частично в футлярах с соблюдением нормативов безопасности относительно зданий и сооружений.

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство шести съездов к жилым домам 30-го микрорайона. Это касается и многоэтажек по адресу Пролетарский, 35 и 39. Для последнего вопрос особенно актуален: сейчас у дома отсутствует собственный въезд с проспекта.

Напомним, что Пролетарский проспект на этом участке планируется расширить с двух до шести полос. Проект включает устройство парковок вдоль четной стороны, тротуаров с обеих сторон и четырех «карманов» для автобусных остановок. При этом разворотные разрывы и левый поворот из дворов не предусмотрены нормативами.

Проект прошел экспертизу и полностью готов к реализации. Вопрос заключается в финансировании: станет ли реконструкция частью программы «Строительство» на 2026-2027 годы, должно определиться уже в октябре, когда будут рассматриваться изменения в окружной казне.

Дина Биглова-Фатова подчеркнула, что приведение участка от «Геры» до Югорской в соответствие с современными стандартами крайне необходимо: сегодня он больше напоминает просёлочную дорогу с пустырями, грязью и старой теплотрассой. Решение о финансировании станет ключевым для начала работ.