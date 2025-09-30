Жителю Сургута грозит уголовное дело за двойное убийство и тяжелое ранение человека

В Сургуте возбудили уголовное дело на 36-летнего горожанина. По данным следствия, вечером 28 сентября он, находясь в состоянии опьянения, поссорился с тремя людьми в одной из квартир города. Ссора переросла в драку. После этого мужчина ушел домой, вооружился двумя ножами и вернулся обратно, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО.

«Когда входную дверь открыли, фигурант напал на потерпевших, причинил смертельные ножевые ранения 54-летнему хозяину квартиры, 20-летней девушке, а также серьезно ранил 24-летнего гостя. После совершения преступления мужчина скрылся, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции», ‒ указали в сообщении.

Сургутянину предъявили обвинение по статьям «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, следствие выясняет все обстоятельства и мотивы преступления.