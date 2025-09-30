16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,8676   EUR  97,1410  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами

Жителю Сургута грозит уголовное дело за двойное убийство и тяжелое ранение человека

​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами
Фото: СУ СКР по ХМАО / vk.com

В Сургуте возбудили уголовное дело на 36-летнего горожанина. По данным следствия, вечером 28 сентября он, находясь в состоянии опьянения, поссорился с тремя людьми в одной из квартир города. Ссора переросла в драку. После этого мужчина ушел домой, вооружился двумя ножами и вернулся обратно, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО.

«Когда входную дверь открыли, фигурант напал на потерпевших, причинил смертельные ножевые ранения 54-летнему хозяину квартиры, 20-летней девушке, а также серьезно ранил 24-летнего гостя. После совершения преступления мужчина скрылся, но по горячим следам был задержан сотрудниками полиции», ‒ указали в сообщении.

Сургутянину предъявили обвинение по статьям «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, следствие выясняет все обстоятельства и мотивы преступления.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:26, просмотров: 232, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 1187
  2. ​В Тюменской области проходит акция «Активное долголетие по-тюменски» 668
  3. ​Тюменские производители расширяют присутствие в магазинах федеральных сетей 644
  4. ​Тюменские власти «выводят из тени» работников: недобросовестным работодателям грозят штрафы и проверки 579
  5. ​Молодые тюменцы смогут войти в Совет при полпреде Президента в УрФО 562
  6. ​Тюменский опыт поддержки семей высоко оценили на всероссийском форуме 561
  7. Тобольская площадь Почёта взяла «золото» на «Карелфоруме» 544
  8. ​Росмолодежь оценила тюменский опыт в молодежной политике 540
  9. ​Тобольск прирастает новыми возможностями для туристов 538
  10. ​Системы видеонаблюдения Тюменской области оснащают аналитикой на основе ИИ 508
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2662
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2489
  3. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2408
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2163
  5. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2063
  6. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2032
  7. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 1862
  8. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 1847
  9. ​Жить на аренде или вложиться в свое? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1839
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 1781
  1. ​Опасные интернет-тренды 8366
  2. Честная пятидневка 8118
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6777
  4. ​Дикая Бара 5987
  5. ​Радость победы и горечь потерь 5480
  6. С шашкой – за парту 5466
  7. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5259
  8. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4305
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4074
  10. ​Сургутский «Факел» побеждает в Суперлиге – 5:3 над «Ухтой» 3857

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика