Депутат думы Югры рассказал, что расходы на социальные объекты в Сургуте сохранены

В Югре открылась осенняя сессия думы округа. По словам депутата окружного парламента от Сургута Рината Айсина, основным вопросом стало рассмотрение окружного бюджета. Народный избранник отметил, что бюджет претерпел изменения в сторону уменьшения, однако сургутянам не стоит переживать — статьи расходов на строительство социальных объектов и дорог остались неизменными. «Сегодня также получили финансирование образовательные объекты в Сургуте, – это школы в микрорайонах 5А и 30А, а также школа в районе ГИБДД. Выделены денежные средства на проектирование школ в 38 и 24 микрорайонах города», – сообщил парламентарий.

Кроме того, депутаты поддержали предложение правительства Югры об индексации заработной платы на 7,6% с октября 2025 года. Эта мера коснётся работников бюджетных учреждений, не подпадающих под действие указов президента 2012 года, а также сотрудников государственных органов автономного округа.

По словам Рината Айсина, несмотря на корректировку, бюджет остаётся социально ориентированным и направлен на поддержку семей и повышение качества жизни жителей региона. Отдельно парламентарий отметил, что средства депутатского фонда четвёртого квартала 2025 года, закреплённые за членами фракции «Единая Россия», будут направлены на материально-техническое обеспечение граждан, принимающих участие в специальной военной операции.