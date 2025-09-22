Власти Сургута готовят конкурс по проекту развития Ядра центра города

Администрация Сургута готовиться разместить конкурсную документацию для реализации проекта комплексного развития территории Ядра центра города. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

«Исходная документация у нас уже собрана. Подготавливается конечный расчет начальной цены договора проекта комплексного развития территории. До конца этого месяца, в начале следующего мы уже разместим его на официальном портале для принятия заявок от заинтересованных лиц. Затем будет проведен конкурс с учетом критериев, среди которых строительство социальных объектов, имеющийся опыт (5-10 лет) строительства жилого фонда на территории России. Это сделано с целью усилить потенциал инвестора, который зайдет к нам на локацию», − рассказал он.

Сорич напомнил, что в проекте КРТ предусмотрены важные социальные обязательства: строительство школы-детского сада, новое здание Театра актера и куклы «Петрушка», а также благоустройство набережной с учетом требований водоохранного законодательства и согласований с федеральными органами.

Срок реализации проекта составит 15 лет.

Ранее власти Сургута подчеркнули, что процедура открыта для любых участников, соответствующих условиям. Однако до сих вызвался лишь один застройщик − «Брусника».