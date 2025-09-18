Кардиологи Сургута спасли жизнь пациентки и вернули ей радость путешествий

В Сургуте прошла уникальная операция на сердце, после которой 68-летняя жительница Лангепаса Анна Давыдшина готовится отправиться в круиз по Волге. Об этом рассказали в пресс-службе окружного Кардиоцентра.

В кардиологическом диспансере ей провели замену аортального клапана малотравматичным методом через J-стернотомию. Под руководством заведующего кардиохирургическим отделением Дмитрия Ковальчука пациентке установили биологический клапан, который более физиологичен и избавляет от необходимости пожизненно принимать антикоагулянты.

Анна Давыдшина делится: «О болезнях думать некогда! Я давно увлекаюсь составлением семейного генеалогического древа, а в сентябре мы с друзьями отправляемся в круиз по Волге!Был период, когда у меня начались серьезные проблемы с суставами и я закрылась от общения. Мышление было черно-белым ‒ хорошее и плохое. Сейчас я научилась принимать людей и себя. Заболевания заставили меня переосмыслить ценности, выйти из замкнутого состояния и радоваться каждой минуте. Дождь или ветер, я все равно заставляю себя выходить из дома. Даже когда бывает трудно, я стараюсь поддерживать себя и не сдаваться».