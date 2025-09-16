Глава Сургута показал, какие работы идут на улице Тюменской и Чернореченском кладбище

Глава Сургута Максим Слепов в ходе традиционного объезда города проинспектировал ход работ на улице Тюменской и Чернореченском кладбище.

На улице Тюменской идёт строительство полноценной дороги на месте стихийного проезда. Проект предусматривает тротуары, остановочный карман и благоустройство прилегающей территории. Работы выполнены примерно на треть. Самым сложным этапом стал демонтаж и перенос инженерных коммуникаций. На сегодняшний день участок уже отсыпан щебнем, ведётся подготовка к асфальтированию. Завершить строительство планируется в ноябре.

Особое внимание уделено реконструкции Чернореченского кладбища. В этом году там обновили фасад, двери и входную группу крематория, снесли старое здание административно-бытового корпуса и приступили к обустройству новых парковочных мест. Также создаётся новая Аллея Славы напротив храма святого праведного Лазаря Четверодневного.

Кроме того, на территории кладбища ведётся строительство новых карт захоронений с соблюдением санитарных и экологических норм. Уже начат монтаж трёх тёплых модульных туалетов, которые будут доступны в том числе для маломобильных граждан.

«Благоустройство кладбища будет продолжено», – подчеркнул глава города.