В Сургуте прошёл открытый турнир по пляжному волейболу на новой городской площадке

В минувшие выходные сургутяне стали свидетелями нового спортивного события — у торгового центра «Росич» состоялся Открытый городской турнир по волейболу на песке. Турнир собрал 22 команды, которые боролись за победу в трёх категориях: среди мужчин и женщин старше 18 лет, а также среди юных спортсменов до 17 лет включительно.

Организатором соревнований выступила Молодёжная палата при Думе города при поддержке депутата Думы Сургута Алексея Кучина. По словам участников, новая площадка сразу стала популярным местом притяжения для любителей активного отдыха.

Для создания спортивного объекта участники инициативной группы провели большую подготовительную работу: расчистили территорию, организовали субботник, выровняли площадку, завезли песок, сделали разметку и установили оборудование. Благодаря их усилиям на месте появился современный спортивный объект, доступный для всех жителей города.

Победители и призёры турнира получили благодарности и памятные подарки. Как отмечают организаторы, открытая площадка у «Росича» станет площадкой для регулярных тренировок и соревнований, объединяющих как начинающих, так и опытных игроков.